Terred’Acqua: verso il 27 gennaio “Giorno della Memoria”

Il 27 gennaio 1945 è la data dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare una delle più grandi tragedie dell’umanità, in questa data è stato istituito il “Giorno della Memoria” e i Comuni del territorio metropolitano organizzano numerose iniziative: presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali, mostre, incontri con le scuole.

Di seguito gli appuntamenti nei Comuni di Terred’Acqua per non dimenticare la Shoah.

Ad Anzola dell’Emilia venerdì 31 gennaio, alle 20.30, l’appuntamento è con il recital “I violini di Auschwitz” con Paolo Buconi (sala polivalente della Biblioteca, Piazza Giovanni XXIII, 2).

A Calderara di Reno venerdì 24 gennaio alle 20.45 serata dal titolo “Lo sterminio dimenticato degli omosessuali”. Lunedì 27 gennaio alle 20.30 “Viva La Memoria”: il gruppo del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi presenta quattro vite di quattro partigiani. Entrambe le iniziative si terranno alla Casa della Cultura Italo Calvino.

A Crevalcore lunedì 27 alle 21 al cinema teatro Verdi proiezione del film “La chiave di Sara”.

A Sala Bolognese domenica 2 febbraio visita guidata al campo di Fossoli e al Museo del Deportato (Carpi), inoltre, dal 25 gennaio al 1 febbraio, la biblioteca comunale distribuirà un omaggio a studenti e cittadini.

Fra le numerose le iniziative in programma a San Giovanni in Persiceto segnaliamo: lunedì 27 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale (corso Italia 72) andrà in scena “Ombre Nere”, martedì 28 alle 11 presso la Sala consiliare del Municipio (corso Italia 70) si svolgerà l’incontro “Memorie”, nel corso del quale verranno donati testi di narrativa a tema alle biblioteche scolastiche delle scuole secondarie “Mameli” e “Mezzacasa”, mentre martedì 4 febbraio alle 20.30 il Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3) ospiterà la proiezione di “Il fumo di Birkenau”.

A Sant’Agata Bolognese sabato 25 alle 10 inaugurazione della palestra comunale intitolata a Gino Bartali “Giusto tra le Nazioni”.

