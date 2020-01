Un concerto per la Giornata della Memoria ad Anzola

Venerdì 31 gennaio, alle ore 20.30, nella sala polivalente della Biblioteca del Comune di Anzola dell’Emilia, in Piazza Giovanni XXIII, 2 l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Anpi organizza per la Giornata della Memoria 2020 la serata a ingresso gratuito I violini di Auschwitz. Recital di Paolo Buconi. Lo spettacolo presenterà letture alternate a musiche ebraiche per violino e voce. Il recital si basa sulle testimonianze raccolte da Paolo Buconi durante un’intensa collaborazione artistica con il sopravvissuto alla Shoah, il violinista Jacques Stroumsa di Salonicco, che si è realizzata durante le presentazioni del libro di memorie di Stroumsa “Violinista ad Auschwitz” (Ed. Morcelliana).

Verranno anche citati alcuni brani letterari tratti da “Una violinista a Birkenau” di Helena Niwinska e verrà ricordata la celebre violinista Alma Rosè, direttrice dell’orchestra di Auschwitz – Birkenau.

Paolo Buconi, ricercatore etnomusicologo, possiede la rara capacità di unire il canto della voce a quello del violino. E’ diplomato in violino presso il Conservatorio di Musica Bruno Maderna di Cesena e presso l’Accademia Filarmonica di Bologna. È laureato in Musica Applicata presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. E’ fondatore e leader del Trio Vladah, che si esibisce in rassegne di musica etnica e klezmer in Italia, Germania, Francia e Austria. Tra le esibizioni e collaborazioni artistiche si ricordano Klezmer Festival di Gradisca d’Isonzo / Colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli, Giornata della Memoria / Giornata Europea della Cultura Ebraica, con il Klezmer Kamp di New York / Klezmer Kamp di Trieste, con il Museo Ebraico di Trieste / Fondazione Fossoli. Famosi i suoi recital “Bambini nel Vento”, “Angeli nella cenere”, “Rose e filo spinato”, “Tutti mi chiamano Anna”. Figlio di un ex deportato, ha collaborato con l’ ANED, l’Associazione Figli della Shoah e con la Scuola di Pace di Montesole. È autore delle musiche per il documentario “In viaggio con Anne Frank”, è autore del valzer “Tradizione” per il film di Giorgio Diritti “L’uomo che verrà”; ha prodotto e interpretato ‘il violino racconta’ e dal 2014 ‘il violino e la voce’ in diversi teatri italiani.

Ufficio stampa Comune Anzola