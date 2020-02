23 febbraio al Museo Archeologico Ambientale

Gli appuntamenti di domenica 23 febbraio presso le sedi del Museo Archeologico Ambientale.

Attività ludico-didattiche gratuite al museo!

Laboratori ludico-didattici gratuiti per bambini (6-11 anni).

ore 16-18 “Carnevale in maschera… nella tradizione bolognese.

Sai chi è Fagiolino? Sapresti riconoscere la maschera di re Tarnên? Tra colorate immagini e simpatiche poesie in dialetto bolognese andiamo alla scoperta delle maschere tradizionali del nostro Carnevale!”



Museo Archeologico Ambientale sede di Crevalcore (via Candia 385/a, Museo della Pace “Guido Mattioli”).