5 febbraio: Festa di Sant’Agata

Il 5 febbraio ricorre a Sant’Agata Bolognese la festa patronale, importante momento di festa, di culto e di tradizioni.

Anche quest’anno diverse saranno le iniziative che caratterizzeranno questa festività a partire dal mattino quando, alle ore 11, si svolgerà, presso la Chiesa dei Santi Andrea e Agata, la Solenne Messa celebrata da Monsignor Lino Pizzi.

Durante tutta la giornata, per le vie del centro storico, faranno da cornice alle attività “I banchi della festa” e il consueto “stand gastronomico” dove sarà possibile trovare i prodotti tipici locali.

Tra le novità che la Festa propone troveremo il dolce vincitore del concorso gastronomico “Un dolce per Sant’Agata” (che si è tenuto lo scorso anno a cura della Proloco Santagatese) denominato “Papaveri e Papera della Zia” che di una papera ne ha proprio la forma!

Ampio spazio verrà dedicato anche ai bambini per i quali sono previsti: le consuete giostre, divertenti laboratori di “slime” presso la Sala Nilla Pizzi e uno spettacolare musical “La sirenetta” in programma alle ore 17 presso il Multisala Century Cineci (ingresso gratuito).

E quindi, vi aspettiamo nel giorno dedicato a Sant’Agata, quale occasione speciale per venire scoprire le diverse proposte del territorio.

Andrea Traversi