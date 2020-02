7 febbraio: la Fabbrica di Apollo ad Anzola

Venerdì 7 febbraio, ore 20.30

Le Notti di Cabiria, via Calari

Anzola dell’Emilia

“Storia d’amore e di calcio”



Un attore e drammaturgo fuoriclasse, Michele Santeramo, e un musicista compositore d’eccezione, Sergio Altamura, che esegue dal vivo musiche originali composte per l’occasione.

Qui si racconta del primo campionato di calcio clandestino della storia. Si gioca in un paese, tra squadre composte da immigrati. Chi vincerà il mondiale governerà sulla malavita per un anno. Fino al prossimo campionato del mondo clandestino.

Le storie legano calcio e amori di paese in una piazza che non sarà mai sui giornali, eppure contiene, ogni sera, il pulsare profondo delle vite delle persone che spendono il tempo a inseguire sogni e perderli, mentre sullo sfondo passano, sfocati, video di un’Italia che non c’è più.



