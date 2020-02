A Persiceto al cinema con “The farewell – Una bugia buona”

Anche questa settimana un nuovo film d’autore a prezzo ridotto al cinema Giada di Persiceto nell’ambito della rassegna Film&Film: in programma l’acclamata e struggente commedia dai toni amari “The farewell – Una bugia buona”, diretta da Lulu Wang e interpretata da Awkwafina, vincitrice del prestigioso Golden Globe come Migliore Attrice. Martedì 4 febbraio spettacolo unico ore 21, mercoledì 5 febbraio doppio spettacolo ore 15 e 21.

La rassegna Film&Film, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, prosegue con tante nuove proposte di cinema di qualità di recente uscita, a prezzo ridotto.

Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio appuntamento con “The farewell – Una bugia buona”, diretto da Lulu Wang e interpretato tra gli altri da Shuzhen Zhao e Awkwafina, vincitrice del Golden Globe come Miglior Attrice in un film brillante. Il film racconta una struggente storia familiare a metà tra il dramma e la commedia, che ha commosso e conquistato unanimemente la critica e il pubblico: la protagonista è Billi, ragazza molto smart in cerca di lavoro, nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, a New York; quando scopre che l’amata nonna Nai-Nai, rimasta in Cina, ha solo poche settimane di vita, si dispera. In famiglia questa notizia è nota ormai a tutti, ma di comune accordo si è deciso di tenere nascosta la verità alla diretta interessata per farle vivere serenamente i suoi ultimi giorni. Così, con l’espediente di un matrimonio da celebrare in fretta e furia, tutta la famiglia – chi dall’America, chi dal Giappone – si riunisce a casa di Nai-Nai, a Changchun. Tuttavia, più trascorre del tempo con lei, più Billi si ritrova a fare i conti con una domanda assillante: cosa è giusto, nasconderle la verità della sua imminente morte o comunicargliela?

La rassegna “Film&Film” continuerà con tanti altri film d’autore: martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “Il vegetariano” di Roberto San Pietro, con Sukhpal Singh e Mudassar Ashraf; martedì 18 e mercoledì 19 febbraio “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva e Labina Mitevska; martedì 25 e mercoledì 26 febbraio “Ritratto della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel.

Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Ufficio stampa Comune Persiceto