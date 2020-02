A Persiceto è iniziata la “Scuola per genitori”

A Persiceto ha preso il via il programma di incontri “Coppia e genitori”, promosso dal Centro Famiglia di Persiceto col patrocinio del Comune per approfondire i vari aspetti riguardanti il rapporto di coppia e la crescita dei figli attraverso il dialogo e il confronto con esperti. Da febbraio ad aprile il programma prevede 9 conferenze dedicate rispettivamente agli adolescenti, all’aggressività e all’infanzia. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Anche per il 2020 il Centro Famiglia propone, col patrocinio del Comune, un percorso di incontri e conversazioni dedicati alla coppia e all’essere genitori. Quest’anno ci sarà un’importante novità: gli incontri dei primi due moduli – “Nuove adolescenze e nuove sfide genitoriali” e “Le diverse facce dell’aggressività” – si svolgeranno come di consueto alle ore 20.30, al 4° piano del Palazzo Fanin, con accesso da piazza Garibaldi 3, mentre il terzo e ultimo modulo, “Diventare genitori: emozionarsi, comunicare e organizzarsi”, sarà itinerante e si svolgerà in tre scuole dell’infanzia del territorio. La partecipazione è gratuita.

Il primo modulo dal titolo “Nuove adolescenze e nuove sfide genitoriali” sarà curato dalle pedagogiste e formatrici della Cooperativa Ceis A.r.t.e. Cristina Medici e Federica Granelli. Il percorso è iniziato mercoledì 12 febbraio con l’incontro “Adolescenze tra solitudine e popolarità”, proseguirà mercoledì 19 febbraio con “Il corpo in adolescenza tra reale e virtuale” e mercoledì 26 febbraio con l’ultimo appuntamento “In dialogo con i genitori: gestire silenzi, conflitti e sfide con intelligenza emotiva”.

Il secondo ciclo “Le diverse facce dell’aggressività”, a cura della formatrice e consulente Aiccef Anna Mantuano, prenderà il via mercoledì 4 marzo con la conferenza dal titolo “Il comportamento aggressivo verso gli altri”; seguiranno mercoledì 11 marzo “L’autoaggressione” e mercoledì 18 marzo “Possibili modi di esprimere l’aggressività senza distruggere”.

Il terzo ciclo “Diventare genitori: emozionarsi, comunicare e organizzarsi” sarà condotto dallo psicologo e psicoterapeuta Marco Carione e, novità di quest’anno, sarà itinerante: il primo incontro “Le paure dei genitori: ripercussioni sulla vita del bambino” si svolgerà mercoledì 15 aprile presso la scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” a Decima (via Cento 196); a seguire, mercoledì 22 aprile è in programma “Prendersi cura di sé e dei propri figli” presso la “Fondazione Amici dei Bimbi” (viale Gandolfi 2) e mercoledì 29 aprile “Affetto, limiti e regole per una crescita sana ed equilibrata dei bambini” presso l’aula polivalente della scuola dell’infanzia “Santa Clelia Barbieri” alle Budrie (via Budrie 94/a).

Info: www.centrofamiglia.it, centrofamiglia@centrofamiglia.it, tel. 051.825112.

Ufficio stampa Comune Persiceto