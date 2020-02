A Persiceto si parla del benessere nella relazione genitori figli

Dal mese di febbraio prende il via un ciclo di incontri e laboratori gratuiti dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni per favorire il benessere nella relazione genitori figli. Il programma prevede fino ad aprile diverse attività ludico-motorie, letture e giochi dedicati a bambini e genitori che si terranno presso nidi e scuole d’infanzia del territorio, oltre ad alcuni momenti di confronto con esperti, rivolti ai soli genitori. Primo appuntamento giovedì 6 febbraio alle ore 18 nella Sala consiliare del Municipio con “Benessere emotivo nella relazione genitori figli”, incontro con Stefano Cristofori, psicoterapeuta biosistemico.

L’iniziativa, curata dal coordinamento pedagogico comunale in collaborazione con la cooperativa sociale Società Dolce, propone da febbraio ad aprile diverse attività ludiche a cui bambini e genitori possano partecipare insieme, come occasioni per stimolare giochi e letture da svolgere anche in autonomia e favorire così più momenti di benessere nella relazione genitori figli. A seconda delle specifiche fasce d’età verranno proposte letture, esperienze all’aria aperta, laboratori di inglese, percorsi motori, attività manuali e un corso di massaggio infantile. Gli incontri prevedono che ogni bambino sia accompagnato da un adulto; la partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario prenotarsi presso le singole sedi ospitanti.

Ecco il dettaglio dei singoli appuntamenti: sabato 15 febbraio dalle ore 10 alle 12, presso la scuola dell’infanzia “Nicoli” (via XXV aprile 37), “Giochi di luci e ombre”, piccole storie e paesaggi fantastici per bambini da 4 a 6 anni (massimo 24 partecipanti, divisi in 2 gruppi da 12; prenotazioni al numero 051.6871867 disponibile dalle 9.30 alle 10.30); sabato 29 febbraiodalle ore 10 alle 12, presso la scuola dell’infanzia Fondazione Amici dei Bimbi (via Gandolfi 2), “Muoversi insieme in palestra”, mattinata di sport con percorsi motori, stretching e balli di gruppo per la fascia d’età 3-6 anni (massimo 20 bambini; prenotazioni all’indirizzo info@asiloamicideibimbi.it); sabato 7 marzo al nido “Nicoli” (via XXV aprile 37) “Il libro è…”, iniziativa del progetto “Nati per leggere” rivolta a bambini dai 12 ai 24 mesi – dalle ore 9.30 alle 10 – e dai 24 ai 36 mesi – dalle ore 10.30 alle 11 (massimo 10 bambini per turno, prenotazioni entro il 4 marzo a scrivendo a nidonicoli@comunepersiceto.it scrivendo “iscrizione al laboratorio” nell’oggetto e specificando l’età del bambino); sabato 21 marzo dalle 16 alle 17, presso il Servizio 0-6 Girotondo (via Fermi 10), “We’re going on a bear hunt”, laboratorio in lingua inglese per bambini da 1 ai 6 anni (massimo 12 bambini, prenotazioni scrivendo a girotondo@centrofanin.it); sabato 4 aprile dalle 10 alle 12, presso il nido “Cappuccini”, “Alla scoperta della natura”, attività all’aria aperta per bimbi da 1 a 3 anni, come costruzione di una ragnatela di foglie, attività grafico-pittoriche, utilizzo di materiali naturali, costruzione di strumenti con materiali di recupero, e tanto altro (massimo 20 bambini, prenotazioni scrivendo a nido.cappuccini@societadolce.it, in caso di pioggia si rimanda a sabato 18 aprile); sabato 18 aprile dalle 10 alle 12, presso il nido “Meraviglia” e la scuola dell’infanzia “Scagliarini” a Decima (via Cimitero vecchio 17), “La creatività è contagiosa”, laboratorio per la fascia da 1 a 6 anni per stimolare la manualità e la creatività attraverso il gioco con il legno e la carta (massimo 20 bambini, prenotazioni scrivendo a nidomeraviglia@societadolce.it).

Nei quattro sabati di marzo si terrà inoltre un corso di massaggio infantile per genitori e figli da 0 a 8 mesi a cura di operatori qualificati Aimi, che si propone di sostenere e rafforzare la loro relazione e promuovere il benessere psicologico, fisico ed emotivo dei più piccoli. Il ciclo di lezioni sarà aperto a massimo 8 bambini con partecipazione continuativa obbligatoria ai quattro incontri che si terranno il 7, 14, 21 e 28 marzo dalle 9.30 alle 11 presso il nido “Cappuccini” in via dei Cappuccini 3 (prenotazioni scrivendo a lara.lanzoni@societadolce.it).

Il ciclo di appuntamenti prevede anche due incontri di approfondimento rivolti solo agli adulti: giovedì 6 febbraio alle ore 18 nella Sala consiliare del Municipio i genitori di bambini da 0 a 6 anni potranno confrontarsi con Stefano Cristofori, psicoterapeuta biosistemico, a proposito del “Benessere emotivo nella relazione genitori figli”; martedì 10 marzo alle ore 18 presso il nido “Nicoli” seguirà “In cammin facendo”, incontro con le pedagogiste Mara Silvestri e Irma Crepaldi, dedicato al passaggio dal nido alla scuola d’infanzia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la coordinatrice pedagogica al numero 051.6812762 o scrivendo a mara.silvestri@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto