Bologna. Bignami (FdI): “Solidarietà alla comunità ebraica e al cittadino colpito da un gesto di tale violenza”

È un fatto gravissimo quello accaduto in quartiere San Donato, dove, accanto al campanello di un cittadino bolognese, è comparsa una stella di David con tanto di freccia a indicarne il cognome di origini ebraiche. Un episodio che va condannato fermamente e che non può essere in alcun modo sottovalutato. L’antisemitismo che ancora si insinua pericolosamente nella nostra società va contrastato con ogni mezzo e non possono esserci giustificazioni o attenuanti di fronte a manifestazioni di tale violenza che ricordano i periodi più bui della nostra storia. Al cittadino coinvolto e a tutta la comunità ebraica va la mia piena solidarietà.

Galeazzo Bignami, deputato FdI