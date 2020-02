Calderara: al Teatro Spazio Reno “Esilio”

Venerdì 7 febbraio ore 21 salirà sul palco del Teatro Spazio Reno di Calderara di Reno la Piccola Compagnia Dammacco con lo spettacolo Esilio, con Serena Balivo e Mariano Dammacco, luci di Marco Oliani, allestimento a cura di Stella Monesi, foto di scena Pino Mentisci mentre l’ideazione, la drammaturgia e la regia sono di Mariano Dammacco.

Esilio racconta la storia di un uomo come tanti al giorno d’oggi, un uomo che ha perso il suo lavoro. Quest’uomo, interpretato da Serena Balivo (Premio UBU 2017 Miglior attrice under 35) en travesti, insieme al suo lavoro, gradualmente perde un proprio ruolo nella società fino a smarrire la propria identità, fino a sentirsi abbandonato e solo seppure all’interno della sua città, fino a sentirsi finalmente costretto a chiedersi come e perché è finito in tale situazione.

Lo spettacolo, con drammaturgia originale e centrato sul lavoro d’attore, cerca di offrire a ogni spettatore una riflessione sul nostro presente e di creare una sorta di memoria dell’oggi. I linguaggi scelti sono quelli del surrealismo e dell’umorismo perché lo spettacolo possa offrire a ogni spettatore visioni della vita di tutti noi in una forma trasfigurata che ne evidenzi le contraddizioni e suggerisca qualche interrogativo su questo nostro modo di vivere.

Esilio è il secondo passo della Trilogia della Fine del Mondo ideata nel 2010 da Mariano Dammacco. Venerdì 7 febbraio alle ore 18:30 si terrà la presentazione editoriale con Fabio Biondi, Lorenzo Donati, Mariano Dammacco e Serena Balivo, dei tre libri della Trilogia della fine del mondo di Mariano Dammacco editi da L’Arboreto Edizioni.

Ingresso a pagamento.

Vendita biglietti on line su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita “Viva Ticket”.

Prenotazione e vendita biglietti presso la Casa della Cultura Italo Calvino da tre giorni prima dello spettacolo, dalle 15:00 alle 19:00 e nelle giornate di spettacolodue ore prima dell’inizio della rappresentazione

Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00 (Riduzioni valide per chi ha meno di 30 anni e per i residenti di Calderara di Reno).

