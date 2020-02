Calderara: Ciok in Tour – Festa del cioccolato artigianale

Calderara sarà per due giorni la città del cioccolato. I maestri cioccolatieri saranno qui per un week end, sabato 22 e domenica 23 febbraio, per far gustare le loro dolcezze: mostra, assaggi, laboratori, e un’anteprima da leccarsi i baffi. Ciok in tour è cominciato in realtà mercoledì 19 febbraio alle 20.30 alla Casa della Cultura “Italo Calvino”, dove il maestro cioccolatiere Giuseppe Sartoni, della ditta Arlotti & Sartoni, ha tenuto una vera e propria lezione di storia del cioccolato. Sabato si entra nel vivo: dalle 10 alle 19 gli stand lungo via Roma, dalle 15 alle 18 un laboratorio gratuito per bambini. Domenica si replica dalle 9 alle 19, contemporaneamente allo Stramercato. Durante la manifestazione si potrà assaggiare anche il tortello al cioccolato, a cura della Pro Loco Calderara Viva. L’organizzazione della manifestazione è a cura di Calderara Viva, CiocchinBo ed Eventi, col patrocinio del Comune.

Scarica il volantino col programma completo di Ciok in Tour.

