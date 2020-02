Calderara: John De Leo in concerto con “Jazzabilly lovers”

L’eclettico cantante e compositore John De Leo sarà in concerto giovedì 13 febbraio alle ore 21:00 alla Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno, in provincia di Bologna.

Fondatore dei Quintorigo, gruppo musicale con cui negli anni Novanta si è fatto conoscere, partecipando persino a Sanremo, John De Leo, pseudonimo di Massimo De Leonardis, ha abbandonato la veste del cantautore tradizionale e si è reinventato solista.

Artista anticonformista, votato a sperimentare le infinite possibilità della sua voce, John de Leo sarà in residenza alla Casa della Cultura per lavorare al suo nuovo progetto musicale Jazzabilly Lovers, in cui gli standard in versione rock and roll e i temi delle canzoni di Elvis Presley e Stray Cats vengono riproposti in chiave improvvisata. Un serissimo gioco di stilemi e linguaggi antipodici che coinvolge quattro musicisti dalle larghe vedute: John De Leo alla voce, Enrico Terragnoli alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. febbraio

Giovedì 13 febbraio alle ore 21:00 si terrà l’anteprima nazionale di questo progetto musicale imprevedibile e a tratti divertente che comprende anche brani inediti.

Ingresso a pagamento.

Vendita biglietti on line su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita “Viva Ticket”. Prenotazione e vendita biglietti presso la Casa della Cultura Italo Calvino da tre giorni prima dello spettacolo, dalle 15:00 alle 19:00 e nelle giornate di spettacolodue ore prima dell’inizio della rappresentazione

Intero € 10,00 – Ridotto € 5,00 (Riduzioni valide per chi ha meno di 30 anni e per i residenti di Calderara di Reno)

Ufficio stampa

Casa della Cultura Italo Calvino