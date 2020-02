Calderara: “Quando i portici erano di legno”

Domenica 16 febbraio, ore 16

Teatro Spazio Reno, via Roma 12

Calderara di Reno

“Quando i portici erano di legno“

Secondo appuntamento della rassegna dialettale con Fausto Carpani e Antonio Stragapede, del Ponte della Bionda, per raccontarci – a suon di musica – un po’ di storia di Bologna.

Casi, personaggi, luoghi del medioevo bolognese raccontati e cantati da Fausto Carpani e Antonio Stragapede e con le immagini Giorgio Serra (Matitaccia).

Il medioevo bolognese presentato senza pretese, infarcito da ballate in dialetto, per tornare a casa con un po’ di storia di Bologna in tasca …

comune.calderaradireno.bo.it