Carnevale Persiceto: esauriti i biglietti della tribuna

L’Associazione Carnevale Persiceto comunica che i biglietti della tribuna per assistere allo svolgimento degli Spilli sono esauriti.

La prevendita prevista per sabato prossimo dalle ore 8:30 alle 12:00 presso la sede della Proloco sarà comunque effettuata in quanto sono ancora in vendita i biglietti per vedere il video degli Spilli al Cineci di Sant’Agata Bolognese martedì 18 febbraio e sono ancora disponibili un centinaio di posti per vedere la proiezione del Carnevale 1928 al Teatro Comunale mercoledì 19 febbraio.

