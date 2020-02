Carnevale Santagatese: i ringraziamenti della Pro Loco

Il Carnevale Santagatese si è concluso oggi (sabato 22 febbraio ndr) con una grandissima e meravigliosa festa lungo la via principale del paese.

La Proloco Santagatese esprime la sua più grande gioia per la perfetta riuscita della festa, nella quale tutte le mascherine ed accompagnatori, al suono dei tamburi dei Maracatimba ed alternativamente della postazione dei Dj sul carro della Befana Maggi, hanno sfilato rigorosamente a piedi in tutta sicurezza, coperti da una nevicata di coriandoli.

La soddisfazione delle mamme e dei papà nel vedere i loro bambini divertirsi in tutta libertà ci conforta nella scelta operata e ci stimola a percorrere questo progetto impegnandoci a migliorarlo nei contenuti.

La Proloco ringrazia tutti quanti si sono operati per la riuscita della festa, in particolare l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia Municipale, sempre vigili e attenti che qualche disattenzione o eccesso non macchiassero un pomeriggio di gioia.

Un grazie anche agli operatori della Pubblica Assistenza ed un pensiero agli operatori ecologici che, a quest’ora, hanno già ripulito il nostro paese da coriandoli e bombolette.

Un grande abbraccio a tutti ed un arrivederci a quest’altro anno.

La vostra Proloco