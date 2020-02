Coronavirus. Bernini (FI): “Studio Alma Mater altro passo in avanti nella ricerca”

Complimenti ai due ricercatori dell’Alma Mater di Bologna, Federico Giorgi e Carmine Ceraolo, che hanno guidato uno degli studi di genomica più estesi riguardo al coronavirus, mettendo a confronto i genomi di 56 virus finora sequenziati, compiendo dunque un importante passo in avanti per la messa a punto del vaccino. Un risultato di grande rilevanza che si aggiunge a quello del recente isolamento del virus. Su temi tanto delicati abbiamo sempre ribadito la necessità di fare squadra e di porre massima fiducia nei nostri ricercatori, medici e professionisti: al Governo, invece, chiediamo massimo impegno nel sollecitare la Cina affinché arrivino numeri e dati certi e perché siano applicati corretti protocolli soprattutto nelle scuole. Tutte azioni che devono servire a scacciare questa sorta di psicosi collettiva che purtroppo si è creata e che genera episodi gravi e intollerabili, come quello del bambino italo-cinese che a Bologna è stato insultato e spintonato da alcuni ragazzi. Intanto seguiamo con attenzione il caso del primo italiano contagiato dal coronavirus, un cittadino di Luzzara, nel reggiano, rientrato da Wuhan e che era in quarantena alla Cecchignola. A lui va un grande abbraccio, certi che allo Spallanzani riceverà le migliori cure.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia