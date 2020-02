Coronavirus: possibili truffe

Poiché in situazioni emergenziali si possono verificare tentativi di truffa o di furto ai danni dei cittadini ad opera di finti incaricati di enti vari, INFORMIAMO IN VIA PREVENTIVA che NON vi sono operatori sanitari o di altri enti autorizzati ad effettuare tamponi, esami o prelievi a domicilio, che non vi sono raccolte fondi a nessun titolo autorizzate, e che nessuno è autorizzato a presentarsi presso le residenze per raccogliere informazioni o altri dati sensibili (spostamenti, pagamenti, dati bancari, etc).

Si invitano i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine eventuali comportamenti di tale natura, a prestare la massima attenzione e a diffondere l’informazione presso vicini e parenti.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola