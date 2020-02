Crac Mercatone Uno. M5S: «Seguiamo attentamente la vicenda, restiamo vicini ai lavoratori»

«Abbiamo appreso dell’assoluzione, decisa dal tribunale di Bologna, di tutti gli imputati per il crac al Mercatone Uno, che ha coinvolto dipendenti, fornitori e clienti. Restiamo vicini ai lavoratori di Imola e Rubiera e a tutti coloro che hanno subito un pesante impatto economico»: così i parlamentari M5S emiliano-romagnoli Davide Zanichelli e Maria Laura Mantovani, insieme ai consiglieri M5S di Rubiera Rossana Cepi e Luca Rossi.

Secondo i dati ribaditi anche su Il Sole 24 Ore, «il crac ha coinvolto i dipendenti, la filiera dei fornitori e i clienti che avevano anticipato importi in acconto per la fornitura di arredi. Si stima un indotto di quasi 10 mila persone, con oltre 500 aziende fornitrici che vantano crediti per circa 250 milioni di euro», proseguono i parlamentari. Il reato contestato era di bancarotta fraudolenta per distrazione.

«Importante, comunque, avere esteso la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria fino a maggio per i lavoratori e i vari punti vendita sul territorio, è stato un passaggio importante».

Ufficio stampa Sen. Maria Laura Mantovani