Crevalcore: al Teatro Verdi “La còlana miracolosa”

Venerdì 14 febbraio, ore 21

Cinema Teatro Verdi, piazzale di Porta Bologna

Crevalcore

“An dir mia che me a t’lo dèda… La còlana miracolosa“

Compagnia dialettale Teatro Nuovo.

Siamo a Reggio alla fine del 1700.

Aspasia e Rosina, due cortigiane molto amiche e non più nel fiore degli anni, decidono di trovarsi, uno per ciascuna, due ricchi e generosi amanti per racimolare i denari che le garantiranno una vecchiaia serena e dignitosa.

Ma anche in un cuore non più giovane l’amore può giocare brutti e inattesi scherzi.

Info e biglietteria presso l’Area Servizi Culturali, Via Candia, 385/A (Centro Musicale Melò) – Crevalcore (BO), martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 Tel. 051 988558.

La sera dello spettacolo dalle ore 20.00 c/o Cinema Teatro Verdi – cell. 334 140 6765.

Prezzi

Intero 11,00 €

Ridotto soci Coop Ridotto età (minori di 30, maggiori di 65 anni), card cultura 9,00 €

Minorenni 1,00 €