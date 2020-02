Crevalcore: in auditorium “Brazadela (al Cafà dla Gilda)”

Venerdì 21 febbraio, ore 21

Auditorium Primo maggio

viale Caduti di via Fani 300, Crevalcore

“Brazadela (al Cafà dla Gilda)”

Bologna anno 1958. L’azione si svolge nel proletario quartiere Solferino, Miramonti, Mirasole, Paglietta inserito in stridente contrasto con le vie “nobili” che lo attorniano. Quando il quartiere è destinato a perdere la sua identità per il passare dei tempi… non tutti sono d’accordo.

Biglietteria presso l’Area Servizi Culturali, Via Candia, 385/A (Centro Musicale Melò) – Crevalcore, martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 Tel. 051 988558. La sera dello spettacolo dalle ore 20.00 c/o Cinema Teatro Verdi – cell. 334 140 6765.

Prezzi:

Intero 11 €

Ridotto soci Coop Ridotto età (minori di 30, maggiori di 65 anni), card cultura 9 €

Minorenni 1 €

comune.crevalcore.bo.it