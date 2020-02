Davvero una giornata di grande festa alle Notti di Cabiria per i 50 anni dell’Anzola Basket. Credo che non potesse esserci idea migliore nel rendere, in modo plastico, il senso di questi 50 anni, partendo dal primo furgone utilizzato dalla società (nel 1969) fino ad arrivare all’ultimo mezzo acquistato (2019).

Volutamente non faccio alcun ringraziamento nominativo, perché l’Anzola Basket è sempre stata una comunità di persone e non un gruppo ristretto.

Ciò detto, però, un intenso ricordo, questo sì, va rivolto ai compianti Werter Masina, Paolo Trenti ed a tutti i ragazzi e le ragazze che non ci sono più, ma che in questa società hanno tanto creduto. Come sempre, infine, un grazie anche ai volontari delle cucine, che anche oggi hanno contribuito al successo dell’evento. Grazie a tutti!

dal profilo FB di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola