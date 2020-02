Il Cardinale Lambertini a Teatro a Persiceto

Giovedì 20 febbraio, ore 21

Teatro Comunale, Corso Italia 72

San Giovanni in Persiceto

“Il Cardinale Lambertini“

con Fagiolino, Sganapino e i personaggi di Testoni

La più celebre tra le opere di Alfredo Testoni, entra nel teatrino dei burattini. L’adattamento, di Riccardo Pazzaglia, fonde il grande classico con le maschere bolognesi lasciando inalterata l’ingombrante figura del Cardinale Prospero Lorenzo Lambertini. Bologna è dominata dalle truppe spagnole che, in complicità con una nobile famiglia patrizia, confabulano per boicottare la tanto attesa festa della porchetta. Mentre Bologna è addobbata per l’occasione, Fagiolino e Sganapino informano il Cardinale che presto tutto il popolo sarà in serio pericolo. Il futuro Papa non si perde d’animo, con spirito e arguzia petroniana, risolverà tutto per il meglio, riuscendo persino a fare una capatina al rinomato Carnevale di San Giovanni in Persiceto.

Lo spettacolo, recitato dall’Accademia della Sgadizza (burattinai bolognesi riuniti), è consigliato dai sei anni in su e adattissimo anche al pubblico adulto.

Un ‘colossal’ burattinesco allestito per l’occasione in un ‘casotto’ in stile settecentesco dove agiscono ben sette burattinai.

Allestimento e regia di Riccardo Pazzaglia.

Artisti burattinai:

Grazia Punginelli

Raffaella Danielli

Alberto Beltramo

Marco Iaboli

William Melloni

Riccardo Pazzaglia

Mattia Zecchi

Ingresso gratuito (posti limitati si raccomanda la puntualità).

Lo spettacolo è realizzato con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna”