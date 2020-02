Il Carnevale di San Matteo della Decima – 132esima edizione

San Matteo della Decima, la frazione più grande di Persiceto, conta più di 6000 abitanti ed è distante 9 chilometri dal capoluogo. Anche qui si svolge un carnevale con una tradizione più che centenaria. Ben 8 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il “gonfalone” di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro ed esibendosi di fronte alla giuria e al popolo con le “Zirudelle” (poesie dialettali in rima baciata) e gli “spilli”. Il tutto sarà arricchito da gruppi mascherati a piedi, soprattutto la seconda domenica, quando ai carri non rimane altro che attendere con impazienza il giudizio della giuria. L’ingresso al Carnevale è gratuito.

Programma Carnevale di San Matteo della Decima

Domenica 16 febbraio, ore 10.30, “Ci vediamo in piazza”, diretta televisiva con Andrea Barbi su Trc (canale 11 e 15); ore 13.30, apertura dei grandi corsi mascherati 2020 con sfilata di carri allegorici, percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, via Cento; ore 14.30, discorso di apertura di Re Fagiolo di Castella e Spillo della società Mambroc, a seguire letture delle Zirudelle e Spilli delle società con il seguente ordine: Re, 7 del 2007, Strumné, Cinò, Pundgaz, Macaria, Ribelli, Qui dal ’65, Gallinacci; ore 17.30, chiusura della sfilata.

Giovedì 20 febbraio, ore 20.30, Centro civico, proiezione dei filmati della prima giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle.

Sabato 22 febbraio, ore 21, Ocaffè, “Aspettando il giudizio”, serata di intrattenimento con lettura delle Zirudelle di critica.

Domenica 23 febbraio, ore 13.30, apertura dei grandi corsi mascherati 2020, sfilata di carri allegorici e sfilata de “I Predatori della Cassa Perduta”, percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, via Cento; ore 15.30, consegna delle Targhe Ricordo; ore 16, premiazione dei carri in concorso; ore 17.30, chiusura della sfilata; ore 19, Corte Castella, Veglione.

Giovedì 27 febbraio, ore 20.30, Centro civico, proiezione dei filmati della seconda giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle.

Ufficio stampa Comune Persiceto