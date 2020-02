Il Carnevale storico di Persiceto – 146esima edizione

Il Carnevale storico di Persiceto ha una tradizione ultracentenaria e si ispira alla figura di Bertoldo, famoso personaggio dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce (1550-1609). È un carnevale molto particolare, fra i più ammirati, perché unico nel suo genere: prevede l’esibizione di carri allegorici che culmina nel momento dello “Spillo”, in dialetto bolognese “al spéll” che significa letteralmente “zampillo” o “schizzo”, ma assume anche il significato di trasfigurazione. I carri allegorici infatti, una volta arrivati nella piazza centrale, cominciano una trasformazione accompagnata da un’azione teatrale: tutto cambia come in un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente in perfetto “stile Bertoldo”. Quest’anno va in scena la 146esima edizione: domenica 16 e domenica 23 febbraio le 13 società carnevalesche in gara presenteranno le loro mascherate e i loro carri facendo, come ogni anno, ridere, appassionare, tifare ed anche discutere tutti i presenti, in un gioco di sfide, burle, spionaggio e altissima competizione. A giudicare la gara domenica 16 febbraio sarà una giuria per ora segreta (che osserverà la sfilata nascosta dietro le finestre del Palazzo comunale prospiciente la piazza in cui avvengono gli spilli), composta da nomi illustri del giornalismo e del mondo dell’arte, che assegnerà il tanto ambito gonfalone bianco della vittoria.

Le tradizionali sfilate dei carri delle due domeniche saranno accompagnate quest’anno da tanto Street Food, da spettacoli itineranti di percussionisti “Marakatimba” e della compagnia acrobatica “LunaquichesAerea” e dall’installazione “Tantumballebollonpalle Festival”, progetto di circo, teatro, narrazione e clownerie per bambini e famiglie.

La 146a edizione del Carnevale storico di Persiceto sarà presentata da Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale persicetano e Carlotta Voice Savorelli, vocalist & party entertainer.

Il Carnevale a Persiceto è anche social: sui profili Instagram @comunepersiceto @carnevale40017 e @bolognametropolitana è possibile seguire le giornate di sfilata dei carri attraverso i video e le immagini più belle. Chiunque può postare foto con i seguenti hashtag: #carnevale40017 #persiceto #bolognametropolitana.

L’Associazione Carnevale Persiceto ripropone inoltre la settima edizione del contest fotografico per Instagram #ReBertoldo: chiunque può partecipare pubblicando, solo durante le due domeniche di sfilata, le foto del Carnevale storico persicetano sul proprio profilo Instagram e inserendo #Rebertoldo.

L’ingresso al carnevale è gratuito ma è possibile, e consigliabile, seguire lo spettacolo unico degli spilli da una tribuna a pagamento. Per informazioni chiamare il 347.8500913 o scrivere a info@carnevalepersiceto.it.

Info: www.carnevalepersiceto.it, pagina Facebook: “Associazione Carnevale Persiceto”.

Il Carnevale di Persiceto è promosso dall’Associazione Carnevale Persiceto e dal Comune di San Giovanni in Persiceto, con il patrocinio di Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romagna ed è sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo e dall’associazione nazionale Carnevalia.

Programma Carnevale di San Giovanni in Persiceto

Domenica 16 febbraio, ore 9.45, Chiesa di Castagnolo, Passeggiata Reale della Corte di Re Bertoldo verso il centro storico di Persiceto, accompagnata dal gruppo musicale Bifolk Band di Pergine Valsugana; ore 10, parco Pettazzoni, ritrovo carri allegorici e mascherate; dalle ore 10 alle ore 20, piazza Guazzatoio, Street food di Carnevale con polpette, hamburger, primi piatti, borlenghi, tigelle e tante altre prelibatezze; ore 13, piazza del Popolo, apertura del 146° Carnevale Storico Persicetano con il “Discorso della Corona” di sua Maestà Re Bertoldo, con la partecipazione del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa; dalle ore 13.30 alle ore 18, piazza del Popolo, esecuzione degli “Spilli”; ore 14, lungo il corso mascherato, spettacoli itineranti del gruppo di percussionisti “Marakatimba” e della compagnia acrobatica “LunaquichesAerea”.

Martedì 18 febbraio, ore 20, Century CineCi di Sant’Agata Bolognese, “Il film degli Spilli 2020” con ingresso a pagamento e prenotazioni del Dvd ufficiale del Carnevale 2020.

Mercoledì 19 febbraio, ore 21, Teatro Comunale, “Il Carnevale ritrovato”: proiezione del filmato storico “Carnevale 1928”, in collaborazione con il Circolo fotografico Il Palazzaccio.

Giovedì 20 febbraio, ore 21, Teatro Comunale, “Il Cardinale Lambertini” di Alfredo Testoni, nell’irresistibile versione per burattini bolognesi a a cura di Riccardo Pazzaglia.

Sabato 22 febbraio, ore 14.30, piazza del Popolo, 7a Camminata della “Corte di Re Bertoldo”, corsa in maschera a passo libero non competitiva.

Domenica 23 febbraio, ore 10, parco Pettazzoni, ritrovo carri allegorici e mascherate; dalle ore 10 alle ore 20, piazza Guazzatoio, Street food di Carnevale con polpette, hamburger, primi piatti, borlenghi, tigelle e tante altre prelibatezze; ore 10.30, piazza Garibaldi, “Ci vediamo in piazza”, storie di Carnevale, enogastronomia, tradizioni e folklore, conduce Andrea Barbi di Trc, diretta tv su Trc (canale 15, Emilia-Romagna) e Sky (canale 827); dalle ore 13 alle ore 18, piazza del Popolo, sfilata e premiazioni del 146° Carnevale Storico Persicetano; ore 14.30, lungo il corso mascherato, spettacoli itineranti del gruppo di percussionisti “Marakatimba” e della compagnia acrobatica “LunaquichesAerea”.

Lunedì 24 febbraio, ore 20.30, Bocciofila Persicetana, “Processo del Lunedì”, giurati e carristi a confronto, ingresso libero.

Giovedì 12 e 13 marzo, ore 21, Teatro Comunale, musical “Polvere di Stelle”, regia di Elisa Marchesani.

Da venerdì 14 febbraio a domenica 1 marzo, dentro e fuori la tenda del Wanda Circus presso parco Pettazzoni, “Tantumballebollonpalle Festival”, progetto di circo, teatro, narrazione e clownerie per bambini e famiglie: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, matinée gratuito per le scuole del territorio persicetano, spettacoli pomeridiani con racconti ed acrobazie per bambini, merenda alle ore 16.45; venerdì, sabato e domenica spettacolo pomeridiano e spettacolo serale per famiglie.

Ufficio stampa Comune Persiceto