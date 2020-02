La classifica finale della 146ª edizione del Carnevale di Persiceto

OCAGIULIVA 90 punti (primi classificati e vincitori del premio Bertoldino per la migliore colonna sonora, premio Bertoldino per il miglior soggetto e premio Bertoldino per le migliori maschere e costumi)

GUFI 82 punti (secondi classificati)

ACCADEMIA DELLA SATIRA 81 punti (terzi classificati)

FIGLI DELLA BALDORIA 78 punti (quarti classificati)

BROT & CATIV 72 punti (quinti classificati)

MAZZAGATTI 66 punti (sesti classificati)

TRENO UMAREL 63 punti (settimi classificati)

AFIDI NELLA SCARPA 62 punti (ottavi classificati)

JOLLY & MASCHERE 60 punti (noni classificati)

CORSARI 56 (decimi classificati)

MAISTOF 53 punti (undicesimi classificati)