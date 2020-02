“Lo Stradario” in concerto al Café de la Paix di Bologna

Lo Stradario sarà il protagonista della prossima tappa del Sunday Music Festival – domenica 9 febbraio dalle ore 19 (via Collegio di Spagna 5) – dedicata alla musica italiana.

Lo Stradario è un gruppo nato a Bologna nel 2011 dopo la pubblicazione di “Strade”, album d’esordio discografico del cantautore Dario Coriale. La formazione propone in versione acustica alcuni brani da “Strade” e “Fin qui” (secondo album di inediti di Dario Coriale) e una selezione rielaborata del repertorio della musica d’autore italiana, dagli anni ’60 ai giorni nostri.

Un viaggio cantato che attraversa le voci e le opere dei nostri cantautori più influenti, rivisitandole e contaminandole con una serie citazioni: dal rock-pop agli standard jazz, fino alla bossa nova. Lo Stradario in versione duo è formato da Dario Coriale, voce e chitarre, e Marco Emma al pianoforte.

Ingresso libero, tavolo con aperitivo 9 euro.

Gian Basilio Nieddu