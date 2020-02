One Billion Rising a Calderara di Reno

Venerdì 14 febbraio, ore 18

Casa della cultura “I. Calvino”

via Roma 29 – Calderara di Reno

“One Billion Rising“

Un miliardo di donne in tutto il mondo subisce violenza almeno una volta nella vita. Ogni anno il 14 febbraio un miliardo di donne in tutto il mondo balla per dire NO alla violenza maschile contro le donne.

Anche quest’anno sono coinvolte ben 207 nazioni nel mondo e la rivoluzione a passi di danza si farà in circa 100 città d’Italia.

Abbiamo bisogno di far capire che sui #diritti delle #donne nessuna e nessuno farà un passo indietro. Lo facciamo anche a Calderara di Reno, facciamo sentire la nostra voce oggi più che mai!

Non restate indifferenti! Partecipate indossando qualcosa di rosso, venerdì 14 febbraio alle 18!

A passo di danza per dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE con le note di Break the chain!

dall’evento Fb