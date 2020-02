Persiceto, a teatro con Matteo Belli in “Trittico per un altare”

A Persiceto la stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” prosegue portando in scena grandi oratori di fama nazionale con la rassegna “L’arte della parola”: sabato 8 febbraio alle ore 21 in Teatro comunale sarà protagonista Matteo Belli con lo spettacolo “Trittico per un altare”, da lui diretto e interpretato.

Sabato 8 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale un nuovo appuntamento da non perdere con la rassegna “L’arte della parola” della stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” 2019/2020: l’istrionico attore e showman Matteo Belli si esibirà con la sua irresistibile vena ironica e dissacrante in “Trittico per un altare”, uno dei suoi spettacoli più famosi e di maggior successo, in cui darà prova di tutte le sue grandi abilità performative e oratorie interpretando tre diversi personaggi.

I tre monologhi sono incentrati sul tema del sacrificio e raccontano, nell’ordine, il sacrificio di una bestia, di una cosa, di una persona. Nel primo, sorta di piccola rappresentazione sconsacrata, viene raccontato il sacrificio di Isacco dal punto di vista dell’ariete che fu immolato al posto suo; nel secondo, la missione sacrificale di una supposta negli inferi di un corpo umano attraverso la testimonianza immaginifica del farmaco che però non è mai partito in quanto, al momento del via, era già scaduto; infine la chiacchierata, ai piedi del monte Calvario, tra Giuseppe falegname di Nazareth e l’altro padre di suo figlio. Tre sono quindi i punti di vista sullo stesso tema offerti da altrettanti personaggi interpretati dall’attore che si confessano in prima persona: il sacrificio come memoria di un’esperienza vissuta, il sacrificio come proiezione narrativa di un mito esistenziale e infine il sacrificio come sorta di doppio speculare nel confronto tra padre e figlio.

Biglietti: intero € 20, ridotto € 17, minori 14 anni € 10.

Prevendita: presso il foyer del Teatro comunale, mercoledì e sabato ore 10.30-12.30 e giovedi e venerdi ore 17-19, la sera dello spettacolo dalle ore 20. Prevendita on line su www.vivaticket.it.

Ufficio stampa Comune Persiceto