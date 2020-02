Persiceto: al cinema con “Dio è donna e si chiama Petrunya”

Continua il programma della rassegna “Film&Film” al cinema Giada di Persiceto con “Dio è donna e si chiama Petrunya”, una commedia al contempo drammatica e dissacrante diretta da Teona Strugar Mitevska e vincitrice nel 2019 di prestigiosi premi al Festival di Berlino e presso il Parlamento Europeo. Martedì 18 febbraio spettacolo unico ore 21; mercoledì 19 febbraio doppio spettacolo ore 15 e 21.

La rassegna “Film&Film”, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, propone anche questa settimana un film pluripremiato, a un prezzo scontato.

Martedì 18 e mercoledì 19 febbraio è in programma “Dio è donna e si chiama Petrunya”, una commedia pungente, dai risvolti amari e controversi, ovunque apprezzata e applaudita e vincitrice del Guild Film Prize al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2019 e del Premio Lux 2018 del Parlamento dell’Unione Europea. La trama è ambientata nei Balcani all’interno di una società fortemente maschilista. Disillusa dalla vita e senza un lavoro, la giovane Petrunya si ritrova per caso nel mezzo di un’affollata cerimonia religiosa riservata agli uomini: una croce di legno viene lanciata nel fiume nel fiume di Stip, città della Macedonia, e chi la recupera avrà un anno di felicità e prosperità. Anche Petrunya si getta in acqua, riuscendo a prendere la croce per prima, nello scandalo generale: mai a una donna era stato permesso di partecipare al rituale. Tutto il paese sembra unito nel chiederle di restituire la croce ma Petrunya è decisa a ribellarsi a questa condizione e a sfidare tutti pur di tenerla con sé a ogni costo.

La rassegna “Film&Film” continuerà con tanti altri film d’autore: martedì 25 e mercoledì 26 febbraio “Ritratto della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel; martedì 3 e mercoledì 4 marzo “Alice e il sindaco”, di Nicolas Pariser, con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier; “La ragazza d’autunno”, di Kantemir Balagov, con Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina.

Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Ufficio stampa Comune Persiceto