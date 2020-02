Persiceto, al cinema con “Il vegetariano”

Questa settimana al cinema Giada di Persiceto la rassegna Film&Film propone un appuntamento speciale: martedì 11 febbraio alle ore 21 e mercoledì 12 febbraio alle 15 e alle 21 si terrà la proiezione del film “Il vegetariano”, diretto da Roberto San Pietro e girato nella campagna emiliana. Lo spettacolo del 12 febbraio alle ore 15 sarà preceduto dall’incontro con lo sceneggiatore Giovanni Galavotti e alcuni membri del cast.

La rassegna Film&Film, curata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, continua a proporre film d’autore a un prezzo ridotto.

Questa settimana è in programma un evento speciale che prevede la proiezione di un film girato nel territorio emiliano, “Il vegeteriano”, diretto da Roberto San Pietro e con Sukhpal Singh nel ruolo del protagonista. La pellicola si incentra su una vicenda di grande attualità e complessità: Krishna, un giovane indiano figlio di un brahmino, vive nella campagna emiliana, da decenni terra di forte immigrazione, e lavora come mungitore. Quando una mucca improduttiva sembra destinata al macello, Krishna sarà costretto a fare una difficile scelta. Egli infatti si è integrato bene ma non ha perso l’amore per la propria cultura. A differenza però degli adulti sa distinguere l’essenziale dalla pura e semplice tradizione. Cerca a tutti i costi la salvezza della mucca perché è sacra, non per convenzione quasi folkloristica (agli occhi di un occidentale), ma perché realmente convinto di una interdipendenza e connessione tra gli esseri viventi. Khrishna è vegetariano non per moda ma per adesione a una filosofia di vita. Peccato che oggi ciò che è vegetale finisca per essere trattato con elementi chimici e che chi lavora nei campi sia spesso vittima di sfruttamento inumano.

La proiezione di mercoledì 12 febbraio alle ore 15 sarà preceduta dall’incontro con lo sceneggiatore del film Giovanni Galavotti e con alcuni membri del cast.

La rassegna “Film&Film” continuerà con altri acclamati film d’autore: martedì 18 e mercoledì 19 febbraio “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva e Labina Mitevska; martedì 25 e mercoledì 26 febbraio “Ritratto della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel.

Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Ufficio stampa Comune Persiceto