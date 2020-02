Persiceto, arriva “L’ora del tè…” per genitori di adolescenti

Riparte il ciclo di incontri del gruppo “L’ora del tè… un’ora per me” rivolti a genitori di figli adolescenti: un servizio promosso dall’Azienda Usl di Bologna e dall’Unione “Terred’acqua”, aperto a tutti, gratuito e a partecipazione libera, per confrontarsi sulle varie novità e problematiche che l’adolescenza porta in famiglia.

Il Servizio Loop – Laboratorio Osservazione Organizzazione Prevenzione dell’Azienda Usl di Bologna organizza insieme ai professionisti di Spazio Giovani degli incontri di gruppo per genitori con figli adolescenti come occasione per discutere con professionisti e confrontarsi con altre madri e padri su cambiamento, relazioni, corpo, amici, scuola, comportamenti a rischio, sessualità e sostanze, istruzioni per l’uso dei social e molto altro ancora.

Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti, senza necessità di iscrizione, e si svolgono una volta al mese dalle ore 17 alle 19.30 presso la sala al piano terra dell’Ospedale SS. Salvatore (via Enzo Palma 1). Le date previste per l’anno 2020 sono: 4 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 8 giugno, 7 luglio, 6 ottobre, 9 novembre, 1° dicembre.

Per maggiori informazioni: milena.bregoli@ausl.bologna.it

