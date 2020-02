Persiceto, modifiche di accesso al piazzale della Stazione Ferroviaria

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del piazzale della Stazione Ferroviaria da lunedì 3 febbraio viene modificato il percorso di accesso temporaneo ai binari e alla biglietteria.

Dalla giornata di lunedì 3 febbraio, l’ingresso alla Stazione Ferroviaria, che attualmente avviene dall’attraversamento pedonale su via Astengo, proseguirà da qui tramite un percorso che costeggia il lato destro del fabbricato della Stazione, mentre l’accesso sul lato sinistro, precedentemente individuato, sarà interdetto per consentire lavori di cantiere. Per indicare il nuovo accesso sarà posizionata idonea segnaletica ad evidenziare il percorso esatto da seguire.

