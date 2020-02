Persiceto: presentazione del libro “Mai Bela – Tempo di Amare”

Giovedì 20 febbraio, ore 20.45

Biblioteca “G.C. Croce”, sala lettura (primo piano)

Palazzo SS. Salvatore, piazza Garibaldi

San Giovanni in Persiceto

Presentazione del libro di Mauro Moruzzi “Mai Bela – Tempo di Amare“

La storia si svolge a partire dall’autunno del 1935. All’inizio di ottobre infatti Benito Mussolini dichiarò guerra all’Etiopia.Vittorio, un meccanico di Vicenza, una camicia nera, s’imbarca sul piroscafo Principessa Maria, volontario per l’Africa Orientale. Raggiunge l’Eritrea, gli altopiani etiopici del Semièn, Góndar e il Lago Tana. Vive gli orrori della guerra, ma anche le bellezze di Asmara della fine degli anni ’30. Molti anni dopo un medico milanese cercherà di scoprire i misteri della vita e della scomparsa di questo legionario.



Mauro Moruzzi, manager, sociologo, scrittore, autore di molte pubblicazioni scientifiche, è al suo secondo romanzo ambientato nelle ex colonie italiane dell’Africa Orientale, dopo Euridice e la Città Meccanica, pubblicato nel 2018 dalle edizioni Bonomo e presentato dalla nostra associazione nel novembre dello stesso anno.



Si tratta quindi di un ritorno a San Giovanni per il secondo romanzo dell’autore. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Giovanni in Persiceto e ci teniamo a ringraziare la Biblioteca G.C. Croce che ha voluto ospitare la presentazione e collaborare all’organizzazione della serata.

dall’evento Fb