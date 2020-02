Sant’Agata: sospeso il previsto concerto di Patrizia Laquidara

A seguito dell’ordinanza a firma del presidente della Regione Emilia-Romagna e del ministro della salute (che prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico dal 24 febbraio 2020 fino al 1 marzo 2020) il concerto di Patrizia Laquidara previsto per il 27 febbraio 2020 ore 21 presso il Teatro F.Bibiena di S.Agata Bolognese è sospeso.

Il concerto è rimandato a data da destinarsi.

Sarà nostra cura darvi comunicazione della nuova data non appena sarà possibile programmarla.

dalla pagina Fb del Teatro Bibiena