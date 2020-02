Tantumballebollonpalle Festival a Persiceto

Nell’ambito del Carnevale Storico Persicetano 2020, grazie al contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e alla volontà dell’Associazione Carnevale Persiceto APS, nasce “Tantumballebollonpalle – Festival”. Spettacoli, racconti ed acrobazie per bambini e famiglie: circo, teatro, narrazione, clownerie.

Dove? Dentro e fuori la Tenda del Circo – Wanda Circus, al Parco Pettazzoni di San Giovanni in Persiceto. Quando? Dal 14 febbraio al 1º marzo: matinée per le scuole, pomeridiano per bambini; mentre nei fine settimana: pomeridiano e serale per famiglie.

Ingresso libero, uscita a cappello (che vuol dire offerta libera consapevole). Oltre a ridere e star bene insieme si potrà fare anche merenda!

Il programma: venerdì 14 febbraio (ore 20.30) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; sabato 15 (ore 16.45) “A tal dig – Meraviglia Twins”; sabato 15 (ore 20.30) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; sabato 15 (ore 22) “Meeting Meat-Scuola Bernstein”; domenica 16 (ore 10.30) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 16 (ore 14) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; domenica 16 (ore 15.15) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 16 (ore 16.45) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; lunedì 17 (ore 16.45) “Circo dei colori – Lela Lampoone”; martedì 18 (ore 16.45) “Nel Regno delle Astuzie – La Valigia del Narratore”; mercoledì 19 (ore 16.45) “Siamo tutti giocolieri – Patrick”; giovedì 20 (ore 16.45) “Ballo in maschera con merenda con Dj Yey Yey; venerdì 21 (ore 16.45) “Siamo tutti giocolieri – Patrick”; venerdì 21 (ore 20.30) “A tal dig – Meraviglia Twins”; sabato 22 (ore 16.45) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; sabato 22 (ore 20.30) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 23 (ore 10.30) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 23 (ore 14) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; domenica 23 (ore 15.15) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 23 (ore 16.45) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; lunedì 24 (ore 16.45) “Circo dei colori – Lela Lampoone”; martedì 25 (ore 16.45) “Nel Regno delle Astuzie – La Valigia del Narratore”; mercoledì 26 (ore 16.45) “Fabie a Manovella – Wanda Circus”; giovedì 27 (ore 16.45) “Il Circo nella Valigia – Mago Kirkos”; venerdì 28 (ore 16.45) “Siamo tutti giocolieri – Patrick”; venerdì 28 (ore 20.30) “A tal dig – Meraviglia Twins”; sabato 29 (ore 16.45) “A tal dig – Meraviglia Twins”; sabato 29 (ore 20.30) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; domenica 1º marzo (ore 10.30) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 1º marzo (ore 14) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”; domenica 1º marzo (ore 15.15) “A tal dig – Meraviglia Twins”; domenica 1º marzo (ore 16.45) “Chez Wandá – Gran Friggione Varietá”.