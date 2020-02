Terred’Acqua: bando per contributi sull’affitto

Dal 25 febbraio al 24 aprile i residenti nell’Unione Terred’Acqua possono presentare domanda di partecipazione al bando distrettuale per l’assegnazione di contributi economici per il pagamento dell’affitto nell’anno 2020. Contestualmente al bando la Regione Emilia Romagna ha pubblicato un questionario per la rilevazione del disagio abitativo.

Il Bando è rivolto ai nuclei familiari in affitto con contratto di locazione in un alloggio sito in uno dei Comuni dell’Unione Terred’Acqua, nel quale siano residenti, con canone non superiore a € 700, e con un reddito Isee compreso tra € 3.000 e € 17.154.

Le domande di partecipazione possono essere consegnate a mano presso gli Urp di Persiceto e Decima, oppure tramite servizio postale con raccomandata A/R, o per Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it.

Sarà inoltre necessario corredarle con i seguenti documenti:

fotocopia del documento d’identità;

fotocopia del contratto di locazione;

fotocopia dell’ultima ricevuta o bonifico bancario di pagamento del canone di locazione per l’anno 2020;

solo per i cittadini non comunitari fotocopia del permesso di soggiorno Ue;

codice Iban del conto corrente su cui versare il contributo.

Le domande valide verranno pubblicate in unica graduatoria per tutti i Comuni dell’Unione Terred’Acqua sul sito www.terredacqua.net e terranno conto dell’incidenza del canone di locazione sul valore Isee. L’assegnazione del contributo avverrà attraverso scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei fondi disponibili, e sarà pari ad un massimo di tre mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore ad € 2.100 complessivi.

Consulta il bando e scarica il modulo per partecipare sul sito dell’Unione Terred’Acqua.

Contestualmente al bando la Regione Emilia Romagna ha pubblicato un questionario per la rilevazione del disagio abitativo, rivolto ai nuclei familiari in affitto con contratto di locazione e con un reddito Isee inferiore a € 41.000, per rendere più efficace la programmazione e la destinazione delle risorse per le politiche abitative. La scheda di rilevazione, una volta compilata, dovrà essere consegnata all’Urp del Comune oppure inviata per mail a servizisociali@comunepersiceto.it.

Scarica e compila il questionario.

comunepersiceto.it