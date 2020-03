17 marzo: le parole del sindaco di Sala Bolognese

Il Sindaco Emanuele Bassi, tramite Alert System, ha diramato il messaggio che segue a tutta la cittadinanza. Si allega anche il video."Buongiorno,sono il vostro Sindaco Emanuele Bassi, ho da poco istituto il COC per gestire al meglio l’emergenza.Contemporaneamente ho firmato una nuova Ordinanza che ho già inviato al Prefetto e alle Forze dell’Ordine.L’ordinanza prevede azioni ULTERIORMENTE RESTRITTIVE.Da oggi:è vietato stazionare all’interno dei parchi pubbliciè vietato utilizzare i giochi, attrezzature e panchine all’interno di parchi pubbliciè vietato utilizzare le panchine presenti su tutto il territorio comunaleè vietata ogni forma di spostamento NEL territorio comunale che non sia motivato da esigenze lavorative, motivi di salute, o effettive necessità. Non è ammessa altra giustificazione.è vietato l’utilizzo della pista ciclabile sia a piedi che in bicicletta,è vietato l’ uso delle aree di sgambamento cani che resteranno chiuse. i cani dovranno essere portati fuori solo nei dintorni dell’abitazione.Saranno CHIUSI:tutti i cimiteri del Comunegli Orti Comunali.Sarà richiesta giustificazione ANCHE per spostamenti all’interno del nostro comune.Ora, tocca a ciascuno di voi.Da ieri abbiamo i primi casi di persone in ISOLAMENTO FIDUCIARIO nel nostro comune. STATE IN CASA, per il vostro bene e quello di tutti.Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito del COMUNE: solo quella è la fonte da cui poter condividere.Grazie"Link al Sito del Comune —>http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/notizie/coronavirus-aggiornamento-delle-ore-14-20-del-17-03.2020