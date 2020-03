Distribuzione per Comune delle persone positive a SARS-CoV-2

ANZOLA DELL’EMILIA 16

CALDERARA DI RENO 2

CREVALCORE 3

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 1

Distribuzione per Comune delle persone in isolamento fiduciario in sorveglianza

ANZOLA DELL’EMILIA 25

CALDERARA DI RENO 9

CREVALCORE 5

SALA BOLOGNESE 7

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 12

SANT’AGATA BOLOGNESE 1

