23 marzo: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusCome di consueto, trasmettiamo il video del nostro Sindaco, Marco Martelli, che condividerà aggiornamenti sulla diffusione del virus a Crevalcore ed una importante novità: MIMETTOINFILA.I contagi: In questo momento abbiamo ancora 4 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 6 persone in isolamento fiduciario. Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.MIMETTOINFILA: il nuovo modo per prenotare la tua spesa, al mattino. Per ora disponibile solo per la Coop di Crevalcore.Come fare? ➡️Visita il sito https://vicinoate.40014.it➡️Clicca in alto a destra, nella finestra MIMETTOINFILA➡️Scegli data e orario➡️Prenota il tuo accesso➡️Puoi prenotare anche telefonando al numero 051980782 (coop)Come funziona?➡️Arriva 5 minuti prima del tuo orario di prenotazione➡️Scegli la fila preferenziale➡️Fai la spesa in velocità!Hai un negozio e vuoi usufruire di questo servizio?➡️Visita il sito https://vicinoate.40014.it➡️Clicca in alto a destra, nella finestra MIMETTOINFILA➡️Clicca in alto a destra: HAI UN NEGOZIO? Ed inserisci i tuoi dati!#comunecrevalcore