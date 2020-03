24 marzo: le parole del sindaco di Sala Bolognese

Il Sindaco, tramite Alert System, ha diramato alla cittadinanza il seguente messaggio. Si allega anche il video."Salve, sono il vostro Sindaco Emanuele Bassi.Sono 16 le persone in isolamento, 7 le persone contagiate, 4 i ricoveri.Questi sono dati in continuo aumento.State in casa.Le persone potrebbero essere contagiose pur non avendo sintomi.In ogni caso:- chiunque abbia una leggera febbre, sintomi influenzali non esca di casa e chiami il proprio medico,- usate tutti gli strumenti per non contagiarvi.Stiamo combattendo contro una forza invisibile, non sottovalutatela, ne va della vostra salute o della vostra vita.State in casa. Per qualsiasi cosa usate il telefono.State isolati.Stiamo predisponendo ulteriori forme di aiuto per la spesa e supporto psicologico. Saranno visibili nella home page del sito del Comune.Prima vinceremo questa sfida, prima ci riprenderemo i nostri spazi e il nostro tempo.Resistete ancora Salesi, resistiamo, stiamo in casa.Un caro saluto". Link al sito del Comune: http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/notizie/covid-19-coronavirus-aggiornamento-di-martedi-24-marzo-2020