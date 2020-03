#saluteIl Sindaco Lorenzo Pellegatti comunica il suo consueto aggiornamento sulla situazione dei contagiati a Persiceto e propone tutte le misure messe in campo dal Comune e le opportunità e iniziative sul nostro territorio per tutta la cittadinanza, e in particolare le persone più fragili e i soggetti positivi al Coronavirus o comunque sottoposte alla quarantena.