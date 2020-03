30 marzo: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusCondividiamo il 1° video della settimana del nostro Sindaco, Marco Martelli: come sempre troverete i dati d'aggiornamento del contagio(che sono anche trascritti in questo post) ed alcune informazioni su prenotazioni urgenti del CUP.Ancora, alcune prime indicazioni sui 400 milioni di € che il Governo ha deciso di distribuire ai comuni di tutta Italia.🛑Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 30/03/2020Non è nostra intenzione comunicare dati che non riguardano il Comune di Crevalcore per una forma di rispetto nei confronti dei cittadini di altri comuni che hanno il diritto di essere informati dal loro Sindaco.In questo momento abbiamo 13 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 18 (+1)persone in isolamento fiduciario.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore