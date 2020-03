Ad Anzola e Calderara i primi decessi per coronavirus

Come riportato dall’edizione cartacea de Il Resto del Carlino di lunedì 23 marzo, sono un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, rispettivamente di Anzola dell’Emilia e a Calderara di Reno, i primi decessi per complicazioni legate al coronavirus nei Comuni di Terred’Acqua.

Di seguito le parole del sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, in un post di domenica 22 marzo sul suo profilo Facebook:

“Stavo per scrivere un altro post, ma appresa la notizia mi sono fermato, anche nel rispondere ad alcune domande (posso andare lì, posso andare la, etc, alcune anche molto creative passatemi il termine).

Questo il mio messaggio per stasera e vi prego: uscire per tutto ciò che è superfluo e non necessario, NON SI PUÒ!

Per oggi, nessun commento, stringiamoci in silenzio alla famiglia.

Ogni giorno leggiamo i bollettini come se fossero bollettini da guerra. È sempre triste leggere il numero di morti ma quando succede a qualcuno vicino a noi fa ancora più male.

Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della nostra cittadina scomparsa a nome mio e di tutta la comunità di #Calderara. Sono momenti duri, ma è una guerra che vinceremo, insieme, uniti e coesi più che mai. Ciò per chi non ce l’ha fatta, ciò per chi, medici, infermieri, protezione civile e forze dell’ordine, lavora incessantemente per il bene di tutti”.