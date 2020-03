Anzola Emilia: assistenza domiciliare straordinaria a seguito Coronavirus

Il Comune di Anzola sta da giorni lavorando, insieme alla Città Metropolitana di Bologna, per far fronte all’emergenza “Coronavirus”, mettendo in atto risorse e strategie per dare risposte concrete alle molteplici esigenze nate dai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus.

Si tratta di un lavoro complesso, perché l’esigenza prioritaria è quella di tutela della salute dei cittadini, soprattutto dei più fragili, mediante l’adozione di misure che devono in ogni caso essere in linea con le indicazioni nazionali e regionali.

Il Comune di Anzola ha deciso di:

1) procedere alla riduzione delle rette in relazione ai periodi di chiusura per tutti i servizi, scolastici ed educativi, quindi nido d’infanzia, pre e post scuola e trasporto scolastico (per la mensa scolastica è già previsto il pagamento sulla base degli effettivi pasti consumati);

2) verificare, anche con le famiglie interessate, ed ove possibile, le modalità di intervento per l’aiuto a coloro che hanno bambini e ragazzi con disabilità, mediante la partecipazione degli educatori già impegnati nelle attività di sostegno.

In ogni caso, le ore del “sostegno” educativo non utilizzate in questo periodo di chiusura, verranno recuperate e dunque riprogrammate nell’ambito degli interventi scolastici e dei centri estivi comunali per l’anno 2020.

Mi sia consentito ringraziare l’Ufficio scuola del Comune, l’Istituto comprensivo, le cooperative operanti nella scuola e l’assessore Carmine Maddaloni, per l’ottimo lavoro svolto.

Giampiero Veronesi

Sindaco di Anzola dell’Emilia