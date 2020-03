Anzola Emilia: ordinanza di chiusura agli accessi degli edifici cimiteriali

Mi appresto ad emettere, unicamente per ragioni di sicurezza e precauzione, l’ordinanza di chiusura agli accessi degli edifici cimiteriali del nostro comune.

Ancora una volta ribadisco alcune raccomandazioni:

1) Confermo che ad Anzola la situazione è sotto controllo, ma nonostante questo non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia;

2) State in casa (!) ed uscite solo se strettamente necessario evitando le “generiche passeggiate”;

3) Laddove doveste notare comportamenti in spregio alle attuali disposizioni legate all’emergenza Coronavirus, vi prego di segnalarlo immediatamente ai Carabinieri e/o alla Polizia locale.

Uniti ce la faremo ma ciascuno di noi DEVE fare la propria parte, altrimenti tutto diventa più complesso e difficile e si vanificano gli sforzi di coloro che si stanno comportando correttamente. Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi – sindaco di Anzola