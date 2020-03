Bonaccini: “Il nostro sistema sanitario sta reggendo”

L’aumento dei casi positivi di #Coronavirus ancora non si ferma, anche in Emilia-Romagna. Stiamo gestendo la situazione e il nostro sistema sanitario regionale sta reggendo grazie al lavoro straordinario di migliaia di professionisti e operatori che voglio tornare a ringraziare, tutti.

Stiamo concordando con il Governo di poter assumere ulteriore personale sanitario per rafforzare la capacità di risposta della nostra rete ospedaliera. Allo stesso modo stiamo costruendo un piano di potenziamento dei posti letto e della terapia intensiva per far fronte alle possibili necessità.

Sulla base delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico, insieme a Governo ed Enti locali stiamo anche concordando in queste ore ulteriori misure restrittive che andremo ad assumere nel week-end, a partire dalle attività aggregative, ricreative e sportive.

Parallelamente, stiamo definendo misure per aiutare le famiglie, le imprese, il lavoro e far ripartire gli investimenti, che presenteremo all’inizio della prossima settimana. Già oggi, intanto, abbiamo firmato qui, in Emilia-Romagna, il primo accordo in Italia per lo sblocco della cassa integrazione in deroga, con 38 milioni di euro disponibili per garantire la continuità di reddito a dipendenti e collaboratori.

Siamo tutti chiamati a rispettare norme di comportamento per contenere la diffusione del virus. Facciamolo con serietà e rigore, senza per questo perdere la fiducia. Usciremo da questo momento, e lo faremo insieme.

Stefano Bonaccini

Presidente Regione Emilia-Romagna