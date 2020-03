Coronavirus: appello a chi era alla discoteca Vivi – Le Grotte sabato 22 febbraio

Per garantire la tutela della salute dei cittadini e a fini precauzionali, chiediamo a chi ha frequentato la discoteca Vivi – Le Grotte nella serata di sabato 22 febbraio (tra le 23 e le 3) e ha sintomi respiratori in corso, come febbre, tosse e difficoltà respiratorie, di segnalare il fatto telefonando al Dipartimento di Sanità Pubblica della propria Azienda Sanitaria Locale (A Bologna: 051 622 4165). Gli operatori che rispondono avranno cura di dare le informazioni necessarie e rispondere a eventuali dubbi. Si raccomanda di telefonare al 118 solo in caso di emergenze dovute a sintomi gravi. (Per informazioni di carattere generale nella nostra regione: 800 033 033).

Azienda USL di Bologna