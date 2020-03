Coronavirus. Bernini (FI): “Assurdo pretendere ristoratori e baristi con metro”

“Il governo dica chiaramente se vuole che le attività commerciali, i ristoranti, i bar continuino a lavorare oppure se devono chiudere definitivamente. Nella mia Bologna, ma non solo, ristoratori e baristi sono agghiacciati dal decreto del Consiglio dei ministri che li obbliga a misurare, metro alla mano, le distanze tra i clienti. È una decisione impraticabile e soprattutto un modo per scaricare responsabilità su chi già sta attraversando un momento di grave crisi per la mancanza di clienti. Nella gestione dell’emergenza coronavirus abbiamo ribadito massima collaborazione al governo, ma è assolutamente necessario mantenere equilibrio e razionalità nelle misure di contenimento del contagio. L’economia è già paralizzata. Chiediamo, quindi, che non si scarichi sui titolari dei pubblici esercizi il peso di questa situazione emergenziale. Ne parlerò molto presto con il presidente del Consiglio Conte, con il quale abbiamo già in programma un incontro”.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia