Coronavirus. Bernini (FI): “Bene controlli serrati, serve l’impegno di tutti”

Un grande grazie alle Forze dell’Ordine che, in queste giornate di particolare complessità per il Paese, stanno assicurando controlli serrati per impedire assembramenti di persone e assicurare il rispetto delle regole. Anche nella mia città, Bologna, i controlli sono intensi ed efficaci. Ed è giusto che, in queste ore, vi siano denunce e segnalazioni. Serve l’impegno di tutti, cittadini in primis, per uscire presto e bene da questa situazione. Lo dobbiamo ai tanti medici, infermieri, operatori sanitari, da settimane in trincea per combattere la diffusione del virus e curare chi lo ha contratto. Leggo anche di tante iniziative di solidarietà che si stanno sviluppando nei Comuni di tutta la Regione Emilia-Romagna e d’Italia per consentire la consegna domiciliare di farmaci e prodotti di prima necessità. A Bedonia, in provincia di Parma, un’anziana che vive sola in una zona isolata, è stata aiutata dai Carabinieri che hanno acquistato per lei farmaci e generi alimentari. Gesti concreti, di grande generosità, che mostrano oggi il vero volto del nostro Paese, quello più bello, umano e solidale.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia