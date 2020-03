Coronavirus. Bernini (FI): “Case di riposo in affanno, garantire misure di sicurezza adeguate”

Le case di riposo per anziani stanno vivendo momenti davvero critici: mi appello alle Istituzioni, a qualunque livello, affinché gli operatori sanitari e gli infermieri siano dotati di protezioni adeguate e in numero sufficiente per poter lavorare in sicurezza e perché per gli ospiti siano garantite specifiche misure anti-contagio. Nel bolognese i sindacati hanno già lanciato l’allarme sulla carenza di dispositivi di protezione e sulle criticità relative alle possibilità di contagio in residenze che arrivano ad ospitare diverse decine di anziani. Data la fragilità dell’utenza delle case di riposo, chiediamo che arrivino risposte immediate e che si prenda subito in considerazione anche la possibilità di potenziare gli organici attraverso nuove assunzioni di personale.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia